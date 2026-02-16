In Athener Hotel leblos aufgefunden: Teheran-Produzentin Dana Eden stirbt mit 52 Jahren

Die israelische Produzentin Dana Eden ist im Alter von 52 Jahren in Athen gestorben. Eden arbeitete dort an der vierten Staffel der Apple-TV-Serie "Teheran".
Produzentin Dana Eden (1973-2026) ist am Sonntag im Alter von 52 Jahren tot in einem Hotel in Athen aufgefunden worden. Das berichten israelische Medien. Eden befand sich in der griechischen Hauptstadt für die Dreharbeiten zur vierten Staffel der Apple-TV-Serie "Teheran" (seit 2020), dem preisgekrönten Spionage-Thriller, den sie miterschaffen hatte.