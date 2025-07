Was als herzlicher Moment zwischen Künstler und Fan gedacht war, endete mit einem unfreiwilligen Sturz: Post Malone (29) erlebte während seines Konzerts im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, einen spektakulären Bühnenabgang. Der Vorfall ereignete sich am Samstag (29. Juni) während seiner "Big Ass Stadium Tour".

Der Musiker performte gerade seinen Hit "Pour Me a Drink", als er sich zu einem Fan in der ersten Reihe hinunterkniete, um mit ihm anzustoßen. Die Frau hielt ihren Plastikbecher hoch, Post Malone seinen eigenen - doch genau in diesem Moment gab ein Teil der Bühne unter ihm nach. Wie auf einem von dem Fan gefilmten Videos zu sehen ist, verschwand der Sänger plötzlich aus dem Bild, als die Plattform unter ihm zusammenbrach.

Lesen Sie auch

Profi-Attitüde trotz Sturz

Doch der Grammy-nominierte Künstler, der mit bürgerlichem Namen Austin Post heißt, ließ sich von dem unerwarteten Zwischenfall nicht aus der Ruhe bringen. Laut Medienberichten war er fast sofort wieder auf der Bühne und setzte seinen Auftritt fort. Mit einem Lächeln im Gesicht und seinem Becher in der Hand vollendete er den Toast mit dem Fan und erntete dafür tosenden Applaus vom Publikum.

Eine Konzertbesucherin teilte den viralen Clip auf TikTok und entschuldigte sich scherzhaft bei dem Musiker: "Es tut mir so leid, Austin. Ich liebe dich! So eine großartige Show." Das Video unterlegte sie zusätzlich mit der Zeile "I didn't mean to almost break your back", mit der sie sich auf die Lyrics des Songs bezog, in denen es heißt "I've been breakin' my back".

Erinnerungen an ernstere Verletzung

Der aktuelle Vorfall weckte Erinnerungen an einen deutlich schwerwiegenderen Bühnenunfall von Post Malone im September 2022. Damals war er während eines Konzerts in St. Louis durch eine Falltür gestürzt und hatte sich dabei Rippenprellungen zugezogen. Nach diesem Vorfall musste er ins Krankenhaus.

Die Arizona-Show war eine der größten Veranstaltungen des Sommers für Post Malone, der sich derzeit auf dem nordamerikanischen Teil seiner Tour befindet. Auf dieser präsentiert er sein Album "F-1 Trillion", mit dem er erfolgreich ins Country-Genre gewechselt ist. Der Song "Pour Me a Drink", der den Soundtrack zu seinem kleinen Missgeschick bildete, ist ein Country-Pop-Crossover-Duet mit Blake Shelton (49).