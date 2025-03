In ARD-Talkshow „Maischberger“: Hoeneß über Musk: „Der hat nicht alle Tassen im Schrank“

1 Scharfe Kritik von Uli Hoeneß an Elon Musk. (Archivbild) Foto: dpa/Felix Hörhager

Im Fußball ist Uli Hoeneß für deutliche Meinungen bekannt. Nun äußert sich der Bayern-Ehrenpräsident in einem Politik-Talk - und spricht über Elon Musk und die AfD.











Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern München hat Tech-Milliardär Elon Musk scharf kritisiert. „Der hat nicht alle Tassen im Schrank“, sagte der 73-Jährige in der ARD-Talkshow „Maischberger“ über den engen Verbündeten von US-Präsident Donald Trump. „Da habe ich große Angst. Wenn so ein Mann über das Schicksal von Mitarbeitern, von Angestellten, von Arbeitslosen entscheiden soll, dann muss ich sagen, wenn das so bleibt in Amerika, dann gute Nacht Amerika.“