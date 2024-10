In Anwesenheit von Sean Diddy Combs: Neue Vorwürfe: Kanye West soll Mitarbeiterin sexuell missbraucht haben

In Anwesenheit von Sean "Diddy" Combs

Hat Kanye West eine ehemalige Mitarbeiterin absichtlich unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht? Eine neue Klage gegen den Musiker schildert erschütternde Ereignisse.











Eine ehemalige Assistentin des Musikers und Unternehmers Kanye West (47) erhebt in einer Klage schwerwiegende Vorwürfe. Die Frau namens Lauren Pisciotta, die von 2021 bis 2022 für den Rapper und Produzenten tätig gewesen sein soll, beschreibt in einer geänderten Klage, dass West in Anwesenheit des mittlerweile inhaftierten Rappers Sean "Diddy" Combs (54) "sexuelle Körperverletzung" begangen habe, nachdem ihr ein Getränk serviert wurde, durch welches sie das Bewusstsein verlor.