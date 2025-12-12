Die niederländischen Royals haben ein Staatsbankett für den finnischen Präsidenten Alexander Stubb und dessen Ehefrau abgehalten. Besonders Prinzessin Amalia überraschte mit ihrem Look.
Prinzessin Amalia der Niederlande (22) legte am Donnerstagabend einen glanzvollen Auftritt beim Staatsbankett für den finnischen Präsidenten Alexander Stubb (57) und dessen Ehefrau, Suzanne Innes-Stubb (55), in Amsterdam hin. Wie "De Telegraaf" berichtet, zeigte sich die Kronprinzessin neben ihren Eltern in einem neuen Abendkleid.