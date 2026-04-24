König Willem-Alexander und Königin Máxima haben am Donnerstagabend im Amsterdamer Königspalast zum jährlichen Empfang für das Diplomatische Korps geladen. Die Königin erschien in einer pinkfarbenen Robe und trug eine besondere Tiara.
König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) haben am Donnerstagabend im Königspalast in Amsterdam das traditionelle Diplomaten-Dinner ausgerichtet. Rund 140 in den Niederlanden und in Brüssel akkreditierte Auslandsvertreter folgten der Einladung. Ergänzt wurde die Runde durch Minister, Parlamentsabgeordnete, Bürgermeister sowie Spitzen wichtiger Institutionen des Landes.