König Willem-Alexander und Königin Máxima haben am Donnerstagabend im Amsterdamer Königspalast zum jährlichen Empfang für das Diplomatische Korps geladen. Die Königin erschien in einer pinkfarbenen Robe und trug eine besondere Tiara.

König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) haben am Donnerstagabend im Königspalast in Amsterdam das traditionelle Diplomaten-Dinner ausgerichtet. Rund 140 in den Niederlanden und in Brüssel akkreditierte Auslandsvertreter folgten der Einladung. Ergänzt wurde die Runde durch Minister, Parlamentsabgeordnete, Bürgermeister sowie Spitzen wichtiger Institutionen des Landes.

Im optischen Zentrum der Aufmerksamkeit stand einmal mehr die Königin. Máxima entschied sich für eine leuchtend pinkfarbene Abendrobe aus dem Hause Natan, entworfen vom belgischen Designer Edouard Vermeulen. Das Kleid ist kein Neuzugang in ihrer Garderobe: Die Königin soll es bereits 2007 erstmals getragen haben. Die trägerlose Robe mit Stola wurde ergänzt durch eine silberfarbene Clutch.

Komplettiert wurde der Auftritt durch ein Schmuckensemble von besonderem historischen Wert. Máxima trug die sogenannte Ruby Peacock Tiara, eine Rubin-Diamant-Tiara, sowie die dazu passende Parure mit Collier, Armreifen und Ohrringen. Ihr blondes Haar hatte sie zu einer voluminösen Hochsteckfrisur arrangiert.

Ein fester Termin im royalen Kalender

Der König präsentierte sich in Frack mit der orangefarbenen Schärpe des Militär-Wilhelms-Ordens sowie zahlreichen Ordensdekorationen. Bilder des Abends zeigen das Königspaar beim Empfang der Gäste sowie Willem-Alexander bei seiner Ansprache an die geladenen Diplomaten. Die blumengeschmückte Festtafel im Palast bildete den Rahmen für das Dinner, bei dem der Monarch traditionell zu Beginn des Jahres die internationale Gemeinschaft im Land begrüßt.

Der Empfang für das Diplomatische Korps zählt zu den protokollarisch bedeutendsten Abenden des niederländischen Hofes. Er bietet dem Königspaar die Gelegenheit, mit den in Den Haag und Brüssel stationierten Botschaftern sowie mit Vertretern internationaler Organisationen zusammenzukommen.

"Neben der Stärkung der internationalen Beziehungen dient das jährliche Abendessen auch dem Austausch zwischen niederländischen und ausländischen Vertretern", heißt es vom Königshaus zu dem Termin. "Jedes Jahr steht ein zentrales Thema im Mittelpunkt. In diesem Jahr lautete es 'Politik und Regierungsführung'." In seiner Rede betonte der König: "Gerade in turbulenten Zeiten brauchen wir Orientierung und Stabilität. Als Diplomaten spielen Sie dabei eine unverzichtbare Rolle. Lösungen beginnen oft bei Ihnen. Durchbrüche verdanken sich häufig Ihrem Talent, kleine Chancen aufzuspüren. Ihre Arbeit ist diskret und oft unsichtbar. Doch ihre Wirkung kann bedeutend sein. Deshalb schätzen wir unser diplomatisches Korps. Wir hoffen, Sie fühlen sich bei uns willkommen."