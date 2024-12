In absehbarer Zukunft geplant: Die Fantastischen Vier sprechen über Abschiedstournee

1 Michi Beck, Thomas D und Smudo von den Fantastischen Vier bei einem Auftritt 2023 in München, nicht im Bild ist das vierte Bandmitglied And.Ypsilon. Foto: ddp images/Sven Simon

Es sollen nicht die letzten Konzerte sein, doch auf jeden Fall die letzte Tournee: Die Fantastischen Vier sprechen erstmals in einer neuen Dokumentation konkret über ihre Abschiedstour-Pläne.











Die Fantastischen Vier haben sich erstmals konkret zu ihren Planen geäußert, bald eine Abschiedstournee zu geben. In einer neuen ARD-Doku rund um das 35-jährige Bühnenjubiläum der Hip-Hop-Gruppe mit dem Titel "Fanta Vier forever, Baby?!" kündigt Bandmitglied Michi Beck (57) an: "Es wird in absehbarer Zukunft eine Abschiedstournee von uns geben."