Ein einzigartiges TV-Experiment steht im Ersten an: "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" verbindet Improvisation mit interaktivem Fernsehen. Axel Prahl und Jan Josef Liefers steuern das Geschehen, Bill Kaulitz sorgt für Glamour - und das Publikum rätselt mit.
Ein Geburtstagsfest im Schloss, ein mysteriöser Todesfall und sieben Verdächtige, die nicht wissen, wie der Abend endet. Was klingt wie der Plot eines klassischen Krimis, ist in Wahrheit ein TV-Experiment, das es so noch nicht gab. Am 22. November wagen ARD und ORF zur Primetime das Unvorhersehbare: "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" bringt das beliebte Partyspiel erstmals als komplett improvisiertes Live-Format auf die Bildschirme.