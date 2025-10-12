Imposantes Insekt: Die Gottesanbeterin erobert den Landkreis Ludwigsburg

Sie sieht aus wie beim Beten, wartet aber nur auf die nächste Mahlzeit. Außerdem frisst sie gelegentlich ihr Männchen. Ansonsten ist die Gottesanbeterin harmlos – und sogar geschützt.
Wer jemals in südlichen Gefilden, etwa im Urlaub, eine Gottesanbeterin entdeckt hat, weiß, welch imposantes Tierchen das ist. Das stattliche Insekt misst bis zu acht Zentimeter. Mittlerweile sind Gottesanbeterinnen auch im Landkreis Ludwigsburg heimisch. Das liegt am Klimawandel. „Gottesanbeterinnen profitieren im Gegensatz zu vielen anderen Arten bisher von den steigenden Temperaturen“, sagen die Experten im Landratsamt Ludwigsburg.