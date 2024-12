Imposantes Gebäude verkauft: Alte Bürgermeistervilla in Benningen ist gerettet

1 Die Villa ist reich an Geschichte – und hat jetzt auch eine Zukunft. Foto: avanti/Ralf Poller

Das stattliche Anwesen in der Nähe des Bahnhofs stand zum Verkauf. Nun ist es von einem Paar erworben worden, das keinen Abriss in Auftrag geben will, sondern andere Pläne hat.











Die Zukunft des markanten Gebäudes, in dem obendrein Zeitgeschichte geschrieben wurde, hing am seidenen Faden. Die Villa in der Merkurstraße, erbaut vom einstigen Benninger Schultheiß Ernst Zanker, stand zum Verkauf. Und es war nicht ausgeschlossen, dass die neuen Besitzer das architektonisch imposante Haus würden abreißen lassen, um das mehr als 800 Quadratmeter große Grundstück neu bebauen zu können. Doch so weit wird es nicht kommen.