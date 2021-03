3 Der Jubiläums-Piks im Stuttgarter Impfzentrum in der Liederhalle geht an Anja Eisenmann. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Täglich werden im Impfzentrum in der Liederhalle des Stuttgarter Klinikums 2500 Impfungen verabreicht. Die 100 000 Impfung erhielt eine Pflegekraft. Auch am Robert-Bosch-Krankenhaus ist die runde Zahl nicht mehr fern.

Stuttgart - Im Impfzentrum des Klinikums ist am Donnerstag die 100 000. Impfung gegen Corona verabreicht worden. Den Jubiläums-Piks bekam die Pflegekraft Anja Eisenmann. „Die Impfung gibt mir mehr Sicherheit für die Arbeit“, sagt die 45-Jährige. Der Schutz ihrer Familie liege ihr sehr am Herzen. „Meine Eltern sind schon über 80. Ich gehe jetzt ein Stück zuversichtlicher in den Alltag.“

Robert-Bosch-Krankenhaus auch bald bei 100 000

Seit dem 27. Dezember 2020 haben die Ärzte im Impfzentrum des Klinikums mit steigenden Impfstofflieferungen auch die Zahl der täglichen Impfungen von 800 auf bis zu 2500 erhöht. Von den 100 000 Impfdosen sind nach Angaben der Klinikleitung circa zwei Drittel bei Erstimpfungen vergeben worden, 36 Prozent bei Zweitterminen. Auch das Impfzentrum am Robert-Bosch-Krankenhaus erreicht bald eine runde Zahl: Am Robert-Bosch-Krankenhaus ist am Donnerstag die 89 154. Impfung erfolgt.

Die mobilen Teams hätten inzwischen rund 25 000 Dosen in Alten- und Pflegeheimen in Stuttgart und der Region verabreicht, die Zweitimpfungen sollen dort noch im März abgeschlossen sein. Markus Rose, Leiter des Impfzentrums am Klinikum, dankte am Donnerstag den Wohlfahrtsverbänden, die im Einsatz sind: „Wir sind extrem froh für die tatkräftige Unterstützung, die wir jeden Tag durch die Johanniter, das Deutsche Rote Kreuz und die Malteser bekommen.“