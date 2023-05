1 Dieter Böhm in Marbach ist froh, gegen Corona impfen zu dürfen. Dafür beendete er vorzeitig die Osterpause. Foto: factum/Simon Granville

Seit Mitte der Woche wird im Landkreis Ludwigsburg erstmals in den Praxen gegen das Coronavirus geimpft. Die Ärzte erweisen sich als flexibel, die Zusatzaufgabe zu stemmen – zur Freude der Patienten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Ludwigsburg - Der große Impfturbo in der Corona-Pandemie ist es noch nicht, die nächste Stufe ist seit Mitte dieser Woche mit den Impfungen bei Hausärzten aber gezündet. Auch im Kreis Ludwigsburg. In wie vielen Praxen das Angebot besteht, ist noch nicht bezifferbar. Denn die Hausärzte mussten sich nirgends melden, sondern schlicht den Impfstoff bei einer Apotheke bestellen. Ein simpler Vorgang, der nun wöchentlich wiederholt wird. Immer bis zum Dienstag haben die Praxen für die Folgewoche zu bestellen. „Sie bekommen dann am Donnerstag gemeldet, wie viele Impfdosen sie erhalten. Und die Apotheke liefert am Montag aus“, schildert Kai Sonntag, der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, den Ablauf.