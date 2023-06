1 Der Impfmarathon ist noch lange nicht zu Ende. Foto: Stefanie Schlecht/

Kreis Böblingen - Zwischen 60 und 100 Personen impft Annette Theewen jede Woche in ihrer Hausarztpraxis in Sindelfingen. So richtig zufrieden ist sie damit nicht. „Zwei Drittel der Impfungen sind mittlerweile Booster-Impfungen, ein Drittel Erst- oder Zweitimpfungen.“