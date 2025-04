Impfung gegen Masern und Polio Impfmuffel sitzen vor allem in gut situierten Stuttgarter Stadtteilen

Nach Jahrzehnten ist auch in Stuttgart die Durchimpfungsrate gegen Masern so hoch wie von der WHO empfohlen. Doch bei der Impfung gegen Polio (Kinderlähmung) sieht es anders aus. Woran liegt die niedrige Impfquote in der Landeshauptstadt?