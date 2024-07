Impfstoff-Hersteller: Impfstoff-Firma Curevac streicht fast jede dritte Stelle

1 Fast jede dritte Stelle soll bei Curevac wegfallen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Lange galten sie als Hoffnungsträger für einen Corona-Impfstoff, jetzt muss Curevac umstrukturieren. Mit spürbaren Folgen für die Belegschaft.











Link kopiert



Tübingen - Das Biotech-Unternehmen Curevac will im Rahmen eines Konzernumbaus fast jede dritte Stelle streichen. Die Firma will 30 Prozent ihrer Stellen abbauen und die Betriebskosten ab nächstem Jahr um insgesamt 30 Prozent senken, wie sie in Tübingen mitteilte. Zudem kündigte Curevac an, die Rechte an seinen mRNA-Grippe- und Covid-19-Impfstoffen für bis zu 1,45 Milliarden Euro an den britischen Pharmakonzern GSK zu verkaufen.