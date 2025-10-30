Impfschutz für Kinder: Meningokokken-Impfung ab 12 – was Eltern nun tun sollten

Meningokokken lösen schwere Krankheiten aus. Warum nun eine Impfung von 12 bis 14 Jahren empfohlen wird – und was ein Stuttgarter Experte dazu sagt.
Sie sind mikroskopisch klein, können jedoch schwerste Krankheiten auslösen: Eine Infektion mit Meningokokken kann zu Hirnhautentzündung und zu Sepsis (Blutvergiftung) führen – und innerhalb weniger Stunden tödlich verlaufen. „Meningokokken-Infektionen sind selten, aber fürchterlich“, bestätigt Friedrich Reichert, der ärztliche Leiter der Kindernotaufnahme und Kinder-Infektiologie im Olgahospital des Klinikums Stuttgart.