Impfpflicht in der Region Stuttgart

1 Auch Therapeuten, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten, müssen künftig nachweisen, dass sie geimpft sind – hier geht’s ums Malen in der Ergotherapie. Foto: imago//Werner Krüper

Im Moment erfassen die Gesundheitsämter in Pflegeeinrichtungen Mitarbeiter mit ungeklärtem Impfstatus, dann sollen die Gemeldeten eine Stellungnahme abgeben. Dass die Behörden maßvoll agieren, hat auch mit dem Personalmangel zu tun.









Noch kennt das Landessozialministerium keine konkreten Zahlen. Ende dieser Woche, so heißt es aus dem Ministerium, werde man sich einen ersten Überblick darüber verschafft haben, welcher Arbeitsaufwand in den Gesundheitsämtern notwendig sein wird, um die Impfpflicht für Mitarbeiter von Unternehmen, die in der Pflegebranche tätig sind, zu kontrollieren.