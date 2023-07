1 Viele Bewohner von Pflegeheimen sind geimpft. Unter denjenigen, die sich um sie kümmern, ist die Quote deutlich geringer. Ab Mitte März soll deshalb eine Impfpflicht gelten. Foto: dpa/Peter Endig

Schreckensnachrichten über Ausbrüche und Tote kommen aus Alten- und Pflegeheimen im Kreis Ludwigsburg kaum noch. Die angekündigte Pflichtimpfung ist für einige Verantwortliche aber auch keine gute Neuigkeit.









Marbach/Ludwigsburg/Kornwestheim - Helmut Wiedenhöfer kann zufrieden sein, insofern das in diesen Zeiten überhaupt möglich ist. Dem Coronavirus jedenfalls haben der Chef des Seniorenstift Schillerhöhe in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) und sein Team bislang erfolgreich die Stirn geboten. Unter den tausenden Tests, die seit Beginn der Pandemie in der Einrichtung gemacht wurden, waren nur vier positive. Bei 100 Bewohnern und 128 Mitarbeitern beachtlich. Auch zu der Zeit, als noch kein Impfstoff zur Verfügung stand, war kein Corona-Ausbruch und vor allem kein Todesfall zu beklagen. Wiedenhöfer schreibt das dem Einsatz des Personals und der guten Kommunikation mit den Angehörigen zu.