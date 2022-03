Impfkampagne in Stuttgart

1 Yüksel Dogans große Leidenschaft gilt dem Döner – er ist eines der Gesichter, mit der die Stadt fürs Impfen wirbt. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart wirbt mit bekannten Stadtgesichtern fürs Impfen – darunter ist auch Yüksel Dogan vom Dönerladen Alaturka. Er soll vor allem die türkische Community ansprechen.















Weil die Inzidenz immer noch steigt, wirbt die Stadt Stuttgart weiterhin vehement fürs Impfen und hat sich hierzu jüngst prominente Stadtgesichter ins Boot geholt. So auch Yüksel Dogan. Der Chef des vielfach ausgezeichneten Dönerladens Alaturka an der Olgastraße, wo auch der Rapper Haftbefehl gerne zu speisen pflegt, ruft auf den städtischen Social-Media-Kanälen derzeit zum Impfen auf – auf Deutsch und auf Türkisch: „Also Leute, lassen wir uns impfen – damit wir uns mit unseren Lieben treffen und ohne Sorgen alle zusammen ganz laut lachen können.“

Die Stadt will mit der Kampagne, die bereits seit Anfang März läuft, noch mehr Menschen zum Impfen bewegen. Hierzu wurden Stuttgarter Prominente aus den Bereichen Sport, Kultur und Gastronomie ins Boot geholt. Unter anderem der ehemalige VfB-Chef Thomas Hitzlsperger, Ballettstar Eric Gauthier und Sternekoch Vincent Klink – oder eben Yüksel Dogan, der versuchen soll, auch die türkische Community zu erreichen.

Gökay Sofuoglu, der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg (TGBW) begrüßt prinzipiell zwar alles, was die Impfquote steigert, betont aber, dass die Impfbereitschaft innerhalb der türkischen Bevölkerung ähnlich wie die der Gesamtbevölkerung sei. Anfangs habe es Hürden mit der Sprache gegeben, „aber es ist inzwischen kein Problem mehr, da auch viele türkeistämmige Ärzte Impfangebote machen.“

Dogans Appell in sozialen Netzwerken ein Erfolg

„Wo ich das Problem sehe, ist die gelassenere Art mit den Regeln umzugehen“, sagt Sofuoglu – dass zum Beispiel bei den Familienbesuchen oder Feiern nicht immer darauf geachtet werde, ob genügend Abstand eingehalten, Maske getragen oder nachgeforscht wird, ob die Teilnehmenden geimpft oder genesen seien.

Dass der Abbau sprachlicher Hürden der Impfquote zuträglich ist, weiß auch die Verwaltung. Insgesamt sind die Infos zu den Impfaktionen in den Stadtbezirken in 23 Sprachen übersetzt.

Obwohl Yüksel Dogan wahrscheinlich nicht der bekannteste Stuttgarter ist, der an der Impfkampagne mitwirkt, hat die Verwaltung gemessen am Interesse in sozialen Netzwerken mit dem Protagonisten doch einen Treffer gelandet. Sein Impfappell wurde auf Twitter bis Donnerstagvormittag über 30 Mal geteilt – andere Aufrufe fanden weitaus weniger Beachtung.