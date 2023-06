1 Eine Impfpflicht gegen Corona gibt es in Deutschland nicht, doch einen verstärkten Druck sich zu impfen zu lassen, verspüren Impfgegner schon. Foto: imago//Sachelle Babbar

Impfgegner haben viele Argumente. Drei Menschen aus Baden-Württemberg erklären, warum sie sich nicht impfen lassen wollen, trotz wachsenden gesellschaftlichen Drucks.









Stuttgart - Das Haustier lärmt, Marie Müller bittet um Ruhe und schaltet dann den Lautsprecher am Telefon ein, damit ihr Ehemann mitreden kann. Die Müllers bitten für das Gespräch um Anonymität, ihr Name ist daher geändert worden. Sie und ihr im Haushalt lebendes Kind sind ungeimpft, ein älterer Sohn ist schon ausgezogen, er hat sich impfen lassen: „Der Druck hat ihn dazu gebracht, er geht gerne in Discos, die Belastung durch teure PCR-Tests war zu hoch für ihn“, sagt Marie Müller. Die Familie lebt im Bodenseeraum in einem Landkreis, in dem die Zahl der Ungeimpften in etwa dem Durchschnitt Baden-Württembergs entspricht – 35,4 Prozent aller Bürger von jung bis alt haben keine Corona-Impfung.