1 Drei Spritzen sollen möglichst viele Personen alsbald erhalten haben. Foto: dpa/Christian Charisius

Ludwigsburg - Die Impfangebote im Kreis werden künftig von einer so genannten Task Force Impfen koordiniert. Das Ziel der Einsatzgruppe sei es, über den Kreis verteilt viele niedrigschwellige Impfangebote zu schaffen, lässt das Landratsamt wissen. Der Kreis habe deshalb beim Land zusätzlich zu den bestehenden sechs zusätzliche mobile Impfteams (MITs) angefordert.

Hintergrund sind die stark steigenden Fallzahlen im Kreis. Allein in den vergangenen sieben Tagen gab es 1 817 bestätigte Covid-19-Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg zuletzt auf mehr als 350. Ein Blick in die Statistik zeigt: Die Meldezahlen sind deutlich höher als in allen vorhergegangenen Wellen. Daher sei es das oberste Ziel, so viele Bürgerinnen und Bürger im Landkreis so schnell wie möglich zu impfen – gleich, ob zum dritten oder zum ersten Mal. Das bestehende Impfangebot der niedergelassenen Ärzte reiche nicht mehr aus, um die hohe Nachfrage nach Impfungen zu decken.

Sechs mobile Teams zusätzlich unterwegs

Starten werden die ersten Mobilen Impfteams am Montag, 22. November, in Affalterbach und Erligheim. Außerdem wird vom 29. November an ein mobiles Team aus Heilbronn sowie vom 1. Dezember an ein weiteres des Landes unterwegs sein. Perspektivisch sollen die sechs zusätzlich angeforderten Impfteams vom Land die sechs Großen Kreisstädte täglich mit einem Standort abdecken. Die Einsatzstellen werden aktuell noch mit den Städten abgestimmt.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, so viele Teams wie möglich einzusetzen und sinnvoll zu verteilen, damit den Bürgerinnen und Bürgern überall im Landkreis niedrigschwellige Impfangebote gemacht werden – Impfen soll so einfach wie möglich sein“, erklärt Landrat Dietmar Allgaier mit Blick auf die neue Task Force Impfen. Die Leitung der Task Force übernimmt Kreisbrandmeister Andy Dorroch. Er leitete bereits das Kreisimpfzentrum. Um eine enge Koordination mit den niedergelassenen Ärzten im Landkreis zu gewährleisten, ist die Vorsitzende der Kreisärzteschaft, Carola Maitra, Mitglied der Task Force. Einbezogen in die Abstimmung mit dem Landkreis ist auch der leitende Notarzt und ärztliche Direktor des Zentralbereichs Katastrophenschutz der Regionalen Kliniken-Holding, Stefan Weiß.

Auch in Ludwigsburg gibt es neue Angebote

Auch die Stadt Ludwigsburg erweitert die Impfangebote. Kommende Woche eröffnen zwei Standorte : am Dienstag, 23. November, am Marktplatz 1 über der Zentralapotheke (nicht barrierefrei) sowie am Freitag, 26. November, in einer zurzeit leer stehenden Arztpraxis in der Schillerstraße 3 im Zeppelinbau, Ecke Schillerstraße/Myliusstraße (barrierefrei). Eine Terminbuchung unter www.mvz-kolepke.de ist von Samstag, 20. November, an möglich.

Die Impfstelle am Marktplatz wird regelmäßig am Dienstag, Donnerstag und Sonntag sowie einmalig am Mittwoch, 24. November, Termine anbieten. Die Filiale in der Schillerstraße regelmäßig am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag.

Darüber hinaus plant die Stadtverwaltung gemeinsam mit einem mobilen Impfteam des Landes sowie mit dem Deutschen Roten Kreuz Termine in den Stadtteilen. Die Termine werden, sobald alle Informationen vorliegen, auf der Internetseite www.ludwigsburg.de/impfen veröffentlicht.

Impfen geht auch in der Stadtbad-Mensa

Bereits fest steht, dass es mit dem mobilen Impfteam des Landes einen Termin am Sonntag, 28. November, in der Stadtbad-Mensa geben wird. Nähere Infos dazu werden kommende Woche auf www.ludwigsburg.de/impfen veröffentlicht.

Eine Übersicht der Impfangebote in den Kommunen ist unter www.landkreis-ludwigsburg.de/corona-impfung zu finden. Die Tabelle wird kontinuierlich aktualisiert. Eine Software zur Terminvergabe wird in Kürze angeboten.