1 Eine digitale Anzeige in Ludwigsburg ruft zum Impfen auf. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

In Löchgau gibt es erstmals im Kreis Ludwigsburg eine Drive-in-Impfstation. Aufgebaut wird sie Mitten auf der Landstraße.















Link kopiert

Kreis Ludwigsburg - Sinkt die Inzidenz, sinkt auch die Impfbereitschaft. Diese alarmierende Erkenntnis haben Mediziner im vergangenen Jahr teils gemacht. Momentan sollte sich aber niemand in Sicherheit wiegen, deshalb organisieren Teams an vielen Orten im Landkreis Ludwigsburg auch zwischen den Jahren Impfmöglichkeiten. „Wir haben die Aktionen auf die Beine gestellt, weil wir sie, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, für sehr wichtig halten. Nehmen Sie diese Angebote bitte wahr, egal, ob Sie sich zum ersten, zweiten oder dritten Mal impfen lassen wollen“, appelliert Landrat Dietmar Allgaier.

Erstmals kann man sich das Vakzin auch durch das Autofenster verabreichen lassen. Der Drive-in in Löchgau hat an diesem Mittwoch (15 bis 22 Uhr) und Donnerstag (9 bis 20 Uhr) geöffnet. Die Station befindet sich mitten auf der Landstraße in Richtung Kleinsachsenheim. Die Zufahrt erfolgt über die Königsstraße. Für die Impfung auf der Landstraße ist kein Termin nötig, für die weiteren Aktionen allerdings schon:

Dienstag, 28. Dezember:

11.30 bis 16.30 Uhr, Hirschbergschule, Tammer Straße 34, Ludwigsburg

11.30 bis 16.30 Uhr, Sporthalle der Grundschule im Buch, Breslauer Straße 3, Bietigheim-Bissingen

11.30 bis 16.30 Uhr, Harzberghalle, In den Frauengärten 8, Großbottwar

11.30 bis 16.30 Uhr, Norma Ottmarsheim, Besigheimer Straße 30, Besigheim

9 bis 18 Uhr, EgeTrans-Arena, Schwarzwaldstraße 40, Bietigheim-Bissingen

11.30 bis 16.30 Uhr, Firma Fröscher, Bahnhofstraße 20, Steinheim

Mittwoch, 29. Dezember

11.30 bis 16.30 Uhr, Stadthalle, Heilbronner Straße 29, Vaihingen/Enz

18.30 bis 23 Uhr, MHP-Arena, Schwieberdinger Straße 30, Ludwigsburg

11.30 bis 16.30 Uhr, Käsberghalle, Karl-Epple-Straße 13, Mundelsheim

9 bis 18 Uhr, EgeTrans-Arena, Schwarzwaldstraße 40, Bietigheim-Bissingen

11.30 bis 16.30 Uhr, Halle auf der Schray, Schrayweg 1, Erdmannhausen

Donnerstag, 30. Dezember

11.30 bis 16.30 Uhr, Stadthalle, Marktplatz 3, Remseck

11.30 bis 16.30 Uhr, Turn- und Festhalle, Herrenwiesenweg 21, Schwieberdingen

Zwischen den Jahren werden weiterhin Spritzen in den Impfstützpunkten gesetzt. Das ehemalige Kreisimpfzentrum in der Grönerstraße in Ludwigsburg hat zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. Der Stützpunkt im Liederkranzhaus in Bietigheim-Bissingen öffnet eine Stunde früher. In der Halle am Viadukt, Holzgartenstraße 28, gibt es Termine zwischen 16.30 und 19.30 Uhr. Diese sind teilweise über die jeweilige Gemeinde, teilweise über das zentrale Impfportal des Kreises buchbar: https://termin.kizlb.de/online.