Die Impfaktivitäten gehen auch rund um die Feiertage in Stuttgart weiter. Das Angebot ist groß, Termine sind gut zu bekommen. Inzwischen ist auch geklärt, dass Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren geboostert werden können.















Stuttgart - In den vergangenen Wochen wurden in der Landeshauptstadt innerhalb kurzer Zeit 18 feste Impfstellen für Impfwillige mit und ohne Termin etabliert. Nach Angaben der Stadtverwaltung können in Stuttgart nun täglich bis zu 10 000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden.

Die Impfaktivitäten werden auch durch Weihnachten und Neujahr nur kurz unterbrochen. Das zeigen die Beispiele der großen Impfambulanzen in der ehemaligen Sportarena an der Königstraße und in der Schleyerhalle.

Viele freie Kapazitäten

So ist die Impfambulanz in der Schleyerhalle (https://impfambulanzen-stuttgart.de/) zwar an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen, aber schon am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertags geht es mit der Impfkampagne dort weiter (13.30 bis 19 Uhr). An Silvester wird auch am Vormittag (8 bis 13.30 Uhr) noch geimpft, sagt Hans-Jörg Wertenauer, Stuttgarter Hausarzt und Betreiber der Impfstelle. In der Schleyerhalle (geöffnet von Montag bis Sonntag von 8 bis 19 Uhr) könnte man bis zu 2800 Impfungen am Tag machen.

Tatsächlich sind aber bisher nur an einem Samstag einmal 2150 Impfungen an einem Tag zusammengekommen. Zumeist liegt man laut Hans-Jörg Wertenauer aber knapp oder auch deutlich unter 1000 Piksen am Tag. Geimpft werden in der Schleyerhalle zum allergrößten Teil Kinder. Hier sei die Nachfrage noch nicht gestillt.

Selbst an einigen Feiertagen wird halbtags geimpft

Die Impfstation in der ehemaligen Sportarena an der Königstraße ist mit maximal rund 4000 Impfungen am Tag aktuell die größte Impfambulanz in Stuttgart (https://www.klinikum-stuttgart.de/aktuell-im-klinikum/presse/infoseite-corona-virus/impfstationen), die täglich von 7:30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Auch hier gibt es ausreichend freie Termine. Das gilt auch für die Zeit um Weihnachten und zwischen den Jahren, da nur mit wenige Ausnahmen weiter geimpft wird. So hat die Impfstation in der Königsstraße 23 an fast allen Tagen regulär geöffnet, nur nicht am Nachmittag von Heiligabend, am Silvesternachmittag und am Vormittag des 1. Januar.

In beiden großen Impfzentren werden auch Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren geboostert, also mit einer dritten Coronaimpfung versorgt. In der ehemaligen Sportarena war das schon bisher der Fall. Weil es dafür aber bisher keine klare Empfehlung gab, habe man dieser Gruppe „nur nach individueller Aufklärung und Bestätigung durch Erziehungsberechtigte“ die Drittimpfung verabreicht, sagt Jan Steffen Jürgensen, der Medizinische Vorstand des städtischen Klinikums, das die Impfstation betreibt.

Der Bund übernimmt die Haftung

Seit Donnerstag ist die Lage anders. Der Bund habe „die Linie Baden-Württembergs zum Boostern von Jugendlichen unter 18 Jahren bestätigt“, erklärte das Landessozialministerium, „und ermöglicht nun auch Auffrischimpfungen für Jugendliche“. Bisher hatte das Land wegen offener Haftungsfragen die Auffrischimpfungen dieser Altersgruppe lediglich positiv bewertet. Der Bund habe aber „nun klargestellt, die Haftung für Boosterimpfungen von Unter-18-Jährigen zu

übernehmen“.

Jan Steffen Jürgensen sieht sich im Vorgehen in der ehemaligen Sportarena bestätigt. Die Nachricht ist auch für Hans-Jörg Wertenauer das Signal, das Impfen dieser Altersgruppe wieder aufzunehmen. Dort hatte man damit aufgehört, als das Land seine vorherige Empfehlung wieder zurückgezogen und durch die positive Bewertung ersetzt hatte.

Hier finden Impfwillige eine Immunisierung

Information

Die Öffnungszeiten der Impfambulanzen und die Daten zum Impfbus sind zu finden unter: www.stuttgart.de/offenes-impfen

Impfambulanzen

Milaneo, BW-Bank in der Klettpassage, Bezirksrathaus Degerloch, DRK Heim Weilimdorf, Bezirksrathaus Hedelfingen, Gesundheitsamt, Feuerbach, Sportarena/Königsstraße, Nachbarschaftstreff Münster, Schwabengalerie Vaihingen, SWR Funkhaus, Gerber, Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Johanneskirche Zuffenhausen, Altes Feuerwehrhaus Stammheim, Bezirksrathaus Obertürkheim, Bürgerhaus Untertürkheim, Olgahospital (für Kinder)

Stationen des Impfbusses

27. Dezember: Marienplatz/Hohenstaufenstrasse, Stuttgart-Süd; 28. Dezember: Wilhelm-Geiger Platz, Wiener Straße 83, Feuerbach, 29. Dezember: Zufahrt Bürgerhaus, gegenüber Eltinger Straße 4/6, Botnang.