1 Am Samstag sind in Ditzingen die Erwachsenen dran, nach Weihnachten in Gerlingen die Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Foto: imago images/Laci Perenyi

Im Strohgäu gibt es am Wochenende für Erwachsene und nach Weihnachten Kinder die Option, sich gegen Corona impfen zu lassen.















Ditzingen/Gerlingen - Es gibt noch freie Termine für die Impfaktion an diesem Samstag, 18. Dezember, in der Stadthalle Ditzingen. Vor allem sind noch etliche Termine für eine Impfung mit dem Moderna-Vakzin zu haben. Die Aktion der Stadt mit dem Gesundheitsamt ist von 10 bis 18 Uhr. Mehrere Impfteams spritzen neben Moderna auch Biontech und Johnson&Johnson. Ein Termin muss gebucht werden, und zwar online auf https://termin.kizlb.de. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Kinder unter zwölf Jahren am Samstag nicht geimpft werden.

Kinderimpfen mit Aktionsparcours

Dies ist dagegen in Gerlingen möglich: In der Stadthalle bietet am Montag, 27. Dezember, die Firma Viamed eine Kinderimpfaktion an. Von 14 bis 18 Uhr piksen der Chef und Arzt aus Gerlingen, Thorsten Pilgrim, und sein Team Fünf- bis Elfjährige mit Biontech. Die Kultur- und Sportgemeinde (KSG) unterstützt die Aktion mit einem Parcours für die Kinder.

Geimpft werden können Mädchen und Jungen mit verschiedenen Vorerkrankungen oder Kontakt zu Personen mit hohem Risiko für einen schweren Coronaverlauf, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können. Möglich ist eine Impfung nach ärztlicher Aufklärung auch dann, wenn Kinder oder ihre Eltern dies wollen.

Individuelles Gespräch mit einem Impfarzt möglich

Am Impftag gibt es eine ausführlichere Gruppenaufklärung für die Eltern, danach können sie noch ein individuelles Gespräch mit einem Impfarzt oder einer Impfärztin führen. Gleichwohl bittet die Stadtverwaltung darum, dass nur Eltern einen Termin vereinbaren, die ihr Kind auch tatsächlich impfen lassen wollen.

Der Link für die Terminreservierung steht auf www.gerlingen.de/impfaktionen. Im Zuge der Erstimpfung wird ein Zweitimpftermin für den 17. Januar angeboten.