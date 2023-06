Impfaktion in Freiberg und Bietigheim-Bissingen

1 Geimpft hat das Team wie hier im Bild auch in Bietigheim-Bissingen. Die Schlange tags zuvor in Freiberg ist vergleichbar gewesen. Foto: Simon Granville

Der Heilbronner Arzt Dominic Keller freut sich mit seinem Team über 600 Impfwillige in Freiberg. Auch in Bietigheim-Bissingen bildet sich eine lange Schlange. Gleichzeitig kritisiert Keller die Strategie von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Freiberg - Dominic Keller ist an diesem Samstag schon seit 6 Uhr morgens auf den Beinen. Jetzt ist es kurz nach 20 Uhr. Er kommt gerade von einem Hausbesuch, hat eine ältere Dame gegen Covid-19 geimpft. Tagsüber hat der angehende Gynäkologe in der Oscar-Paret-Schule in Freiberg mit seinem Team knapp 600 Menschen eine Spritze gegen Covid-19 verabreicht. Das ist ein herausragender Wert. Eine Zahl, die nicht nur ihn und seine Mitarbeiter beflügelt, sondern auch Hoffnung macht, dass die Impfunwilligen sukzessive weniger werden.