Mit einer umstrittenen Aktion will ein Mediziner in Böblingen Kindern und Jugendlichen den Weg in die post-pandemische Normalität ebnen. Die Nachfrage ist enorm – aber: Ist eine Impfung für junge Leute überhaupt sinnvoll?









Böblingen - Es ist ein in der Region Stuttgart bislang wohl einzigartiges Projekt: eine groß angelegte Impfaktion an einer Schule, organisiert vom Elternbeirat in Zusammenarbeit mit einem Mediziner – ohne jede öffentliche Unterstützung. 200 Impfdosen Biontech hat der der Hals-, Nasen- und Ohrenarzt Ursmar Kleiner bestellt, die er nun möglichst bald an Schüler des Böblinger Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG) verimpfen möchte.