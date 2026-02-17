5000 Jahre alter Superkeim in rumänischer Eishöhle entdeckt

Ein seit 5000 Jahren eingefrorenes Bakterium hat sich als multiresistenter „Superkeim“ entpuppt: Die Mikrobe aus einer rumänischen Eishöhle ist gegen zehn moderne Antibiotika immun und trägt mehr als 100 Resistenzgene in ihrem Genom.
Es sieht nicht gut aus für die Menschheit. Nicht weil, wie einige jetzt vermuten könnten, wegen des Klimawandels. Der Grund ist viel profaner und erschreckender: Die drastische Zunahme an antibiotikaresistenten Keimen, an deren Infektionen – so wissenschaftliche Schätzungen – bis zum Jahr 2050 weltweit fast 40 Millionen Menschen zum Opfer fallen können.