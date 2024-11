Immobilienskandal um Prinz William: Royale Herzogtümer machen Vermögen

1 König Charles und sein ältester Sohn stehen wegen der Geschäfte ihrer Herzogtümer in der Kritik. Foto: imago/Cover-Images

Prinz William ist in einen handfesten Immobilienskandal verwickelt. Etliche der Objekte, die er vermietet, sollen in einem schlechten Zustand sein. Das hat eine Untersuchung ans Licht gebracht - ebenso wie detaillierte Angaben über die Einnahmen der Herzogtümer des Thronfolgers und des Königs.











Wie aus einer neuen Dokumentation hervorgeht, hat die britische Königsfamilie seit Jahren Mieteinnahmen in Millionenhöhe vom britischen Gesundheitsdienst NHS, von Schulen und dem Militär erhalten. Dass die Privatgüter von König Charles III. (75) und Prinz William (42) ein Vermögen durch öffentliche Einrichtungen machen, sorgt in Großbritannien nun für Diskussionen. Der Thronfolger steht besonders in der Kritik, da viele seiner vermieteten Immobilien marode sein sollen.