10 Zwischen dem Wohnhaus Mayliving (links) und dem noch eingerüsteten Nachbarprojekt rechts ist nicht viel Platz. Unter anderem deshalb fühlen sich Käufer getäuscht. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Wohnprojekt Mayliving am Stuttgarter Pragsattel wird immer mehr zum Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen. Vor Gericht geht es um überzogene Preise. Dazu kommen Verzug, Mängel und Wasserschäden.









Ein bisschen wirkt das Ganze wie eine Schlucht in den Bergen. Links eine Wand, rechts eine Wand, dazwischen eine tiefe Spalte. In diesem Fall mit einer Zufahrt und kleinen Gartenanteilen. Die beiden großen Wohnprojekte der Bauträger Gieag und Instone am Stuttgarter Pragsattel stehen sich in nur elf Meter Abstand gegenüber. Das ist rechtlich zulässig, doch die 250 Wohnungen auf sieben Etagen, die Instone dort baut, überragen das Nachbarprojekt Mayliving der Gieag dabei deutlich. Und das treibt diverse Käufer der teuren Mayliving-Wohnungen so richtig auf die Barrikaden.