Immobilienmesse in Stuttgart: Der Traum vom Eigenheim lebt

1 Familien, Bauherrn, Immobilieninteressierte und -besitzer werden am Wochenende 17 Aussteller bei der Messe vorfinden. Foto: z

Sanierung, Finanzierung und altersgerechtes Wohnen: Auf der Immobilienmesse unserer Zeitung wird am 16. und 17. November im Look 21 an der Türlenstraße 2 über Möglichkeiten, Entwicklungen und Trends gesprochen.











Link kopiert



Der Traum von der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus ist bei vielen Menschen ungebrochen groß. Ob und wie dieser Traum Wirklichkeit werden kann, können Immobilieninteressierte am kommenden Wochenende im Look 21 an der Türlenstraße 2 herausfinden. Denn dort veranstalten die Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten eine Immobilienmesse. „Wir wollen einen Überblick über den aktuellen Stand in der Immobilienwelt bieten und eine Plattform für aktuelle Entwicklungen, Trends und Experten schaffen“, sagt Nico Bosch, der Leiter Messen und Events unserer Zeitung. „Denn richtig informiert sein, ist für den Kauf essenziell.“

Doch die Immobilienmesse ist nicht nur für Immobilieninteressierte konzipiert, sondern auch für Bauherren und Besitzer. Am Samstag und Sonntag werden zahlreiche Bauträger, Projektentwickler, Makler, Massivhaushersteller, Banken und Finanzdienstleister vor Ort sein und mit Rat, Tat sowie ihren Konzepten für die Besucherinnen und Besucher bereit stehen. Lesen Sie auch Kinderbetreuung und freier Eintritt Neben dem abwechslungsreichen Angebot der 17 Aussteller gibt es auch Experten-Vorträge zu den Themen Sanierung, Finanzierung oder altersgerechtes Wohnen. Der Eintritt zur Messe ist an beiden Tagen frei. Die Kinderbetreuung vor Ort kostet nichts. Für die Besucher stehen ausreichend Parkplätze in der Tiefgaragen zur Verfügung. Das Look 21 ist aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. An der Haltestelle Stadtbibliothek stoppen die Bahnen U 5, U 6, U 7, U 15 und der Bus 44. Vom Hauptbahnhof liegt die Messe etwa zehn Minuten zu Fuß entfernt. Das Look 21 an der Türlenstraße 2 Foto: z Das Vortragsprogramm im Einzelnen:Samstag, 16. November: Immobilienverkauf ohne Makler (Funke Immobilien), 11.30 bis 12 Uhr Schritt für Schritt zum erfolgreichen Immobilienverkauf – So geht’s richtig! (Wohnraum Immobilien), 12.15 bis 12.45 Uhr Immobilien kaufen, verkaufen, finanzieren: Kriegst du hin (LBS Landesbausparkasse Süd & BW-Bank), 13 bis 13.30 Uhr Pflege-Appartements für Kapitalanleger – Solides Investment zur Altersvorsorge (Diringer & Scheidel Wohn- und Gewerbebau GmbH), 13.45 bis 14.15 Uhr Neues Energiegesetz. Worauf Eigentümer achten (Deutsche Bank Immobilien GmbH), 14.30 bis 15 Uhr Energetische Gebäudesanierung planen – schnell und einfach (Vreed GmbH), 15.15 bis 15.45 Uhr Sonntag, 17. November: Pflege-Appartements für Kapitalanleger – Solides Investment zur Altersvorsorge (Diringer & Scheidel Wohn- und Gewerbebau GmbH), 11.30 bis 12 Uhr Schritt für Schritt zum erfolgreichen Immobilienverkauf – So geht’s richtig! (Wohnraum Immobilien), 12.15 bis 12.45 Uhr Immobilien kaufen, verkaufen, finanzieren: Kriegst du hin (LBS Landesbausparkasse Süd & BW-Bank), 13 bis 13.30 Uhr Immobilie geerbt. Was nun? (Deutsche Bank Immobilien GmbH), 13.45 bis 14.15 Uhr Immobilienverkauf ohne Makler (Funke Immobilien), 14.30 bis 15 Uhr Energetische Gebäudesanierung planen – schnell und einfach (Vreed GmbH), 15.15 bis 15.45 Uhr