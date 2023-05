1 Wohnraum ist in Stuttgart weiterhin sehr gefragt. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Der Frühjahrsreport des Immobilienverbands Deutschland Süd erwartet explodierende Nebenkosten und warnt trotz Zinssteigerungen vor voreiligen Immobilienkäufen.









Professor Stephan Kippes ist ein alter Hase in der Immobilienwirtschaft. Seit vielen Jahren gibt er für den Immobilienverband Deutschland Süd (IVD) Prognosen ab oder analysiert den Markt. Es gibt also fast nichts, was dem Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts fremd ist. Und doch ist er mitunter überrascht. Etwa bei der augenblicklichen Stagnation der Mietpreise in Stuttgart. Und das in einem Markt, der laut Kippes „nur eine Richtung kennt – nämlich nach oben“. Zudem hält der Professor in seinem City-Report Stuttgart unter anderem fest: Vor allem die Preise für Wohnimmobilien seien weiter im Aufwind.