Immobilienmarkt rund um Leonberg: Wenn der Haustraum in die Ferne rückt

Wenn der Haustraum in die Ferne rückt

1 Noch steht die Wiese, bald stehen hier Reihenhäuser: Im Neubaugebiet Schnallenäcker III in Renningen entsteht derzeit neuer Wohnraum. Foto: Simon Granville

Die Zeit der Niedrigzinsen auf Immobiliendarlehen ist längst vorbei, die Finanzierung des Traumhauses damit schwieriger. Dabei ist die eigene Immobilie eine gute Altersvorsorge.











Ein Nachmittag in Renningen: Zwischen Nelkenstraße und Wildbienenweg im Neubaugebiet Schnallenäcker III sinken mehrere Spaten gleichzeitig in das noch unbebaute Erdreich. Nur ein großes Schild der Leonberger Baufirma iep weißt darauf hin, dass hier Wohnraum entstehen soll, ansonsten sprießen aus dem Acker Unkraut und Frühlingsblumen. Nicht mal hundert Meter weiter kreischt derweil eine Säge, so mancher Rohbau steht bereits.