Stuttgart - Dass die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) einer der größten Bauherren im Wohnungsbereich in der Landeshauptstadt ist, dürfte wohl kaum jemanden überraschen. Neu war jedoch auch für die Geschäftsführung der SWSG die jüngste Erkenntnis des Beratungsunternehmens Bulwiengesa: Die SWSG ist über alle Immobiliensegmente hinweg – also auch Geschäftsräume oder Hotels – der größte Projektentwickler in Stuttgart. Das heißt, kein anderer Investor treibt – gemessen an den Quadratmeterzahlen – mehr Immobilienprojekte in der Landeshauptstadt voran. Die SWSG stellt selbst Daimler mit seinem Neubauprojekt in Vaihingen, Consus mit dem Eiermann-Areal, die Bülow-AG oder Doblinger in den Schatten. Zu dem Schluss kam jüngst eine Untersuchung der Münchner Beratungsfirma.