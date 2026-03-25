Immobilienmarkt: Immobilienpreise steigen 2025 erstmals seit drei Jahren

Im Jahresdurchschnitt 2025 legen die Immobilienpreise zum ersten Mal seit 2022 wieder zu – besonders ländliche Regionen verzeichnen einen deutlichen Zuwachs.
Wiesbaden - Die Preise für Häuser und Wohnungen in Deutschland haben zugelegt. Im vierten Quartal 2025 lagen die Preise für Wohnimmobilien hierzulande durchschnittlich um 3,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Damit stiegen die Wohnimmobilienpreise in Deutschland nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zum fünften Mal in Folge verglichen mit dem jeweiligen Vorjahresquartal.