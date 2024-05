Hohe Zinsen führen zu steigenden Mieten in Stuttgart

Immobilienkrise in Baden-Württemberg

1 Die Mieten in Stuttgart – und in ganz Baden-Württemberg – steigen weiterhin an. Foto: imago images / Westend61/Werner Dieterich

Die Immobilienlage bleibt angespannt, auch wenn es erste Anzeichen von Erholung auf dem Kaufmarkt gibt. Stuttgart gehört zu den Städten mit dem stärksten Preisverfall. Woran das liegt und wie stark der Mietmarkt davon betroffen ist.











Link kopiert



Es tut sich etwas auf dem Immobilienmarkt in Baden-Württemberg, aber die Entwicklung ist langsam – und diese ineinandergreifenden Prozesse haben teilweise unerwünschte Verschiebungen zur Folge. „Während die Kaufpreise für Wohnimmobilien in den Großstädten Baden-Württembergs weiter fallen, nimmt die Nachfrage am Mietmarkt mit weiter steigenden Mieten stetig zu“, beschreibt Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts, die aktuelle Lage und sagt: „Der Kaufmarkt sucht im Moment die Bodenplatte, der Preisverfall kann allerdings noch etwas andauern – dies ist von der gesamtwirtschaftlichen sowie Zinsentwicklung abhängig. “