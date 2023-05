1 Im „Cloud No 7“ wurden hohe Preise für Wohnimmobilien erzielt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wohnen in Stuttgart ist teuer. Das ist keine Überraschung. Und doch werden für einzelne Objekte teils unfassbare Preise bezahlt, wie unsere Langzeitauswertung zeigt.









Stuttgart - Im Frühjahr 2017 wurde in Stuttgart ein neuer Rekord aufgestellt: Da wechselte eine Immobilie in Stuttgart-Nord für einen Quadratmeterpreis von 16 941 Euro den Besitzer. Man weiß über das Geschäft nichts Genaueres, aber hätte diese Immobilie 100 Quadratmeter, dann wären dafür ziemlich genau 1,7 Millionen Euro fällig geworden. So oder so darf sich der Käufer oder die Käuferin von sich behaupten, in der teuersten Wohneinheit Stuttgarts zu leben.