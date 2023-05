1 Wer einen Neubau will, muss viel Geld in die Hand nehmen – vor allem nahe der Innenstadt wie hier auf dem Pragsattel. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Immobilienpreise in Stuttgart und der Region steigen immer weiter an. Dennoch träumen viele von einer Eigentumswohnung. Ist das mit 300 000 Euro Budget möglich? Und was bekommt man dafür?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Region Stuttgart - Ein Neubau in Stuttgart-Zuffenhausen, 42 Quadratmeter, 261 000 Euro, bezugsfertig in zwei Jahren. Sofort einziehen könnte man in eine Zweizimmerwohnung mit 63 Quadratmetern in der 13. Etage in Böblingen, 289 000 Euro, Baujahr 1972. Und in Waiblingen gibt es für 229 000 Euro eine Dreizimmerwohnung mit Garten, 65 Quadratmeter, allerdings vermietet und teilweise renovierungsbedürftig.