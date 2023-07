Was für eine Wohnung kann man für 200 000 Euro kaufen?

Obwohl die Immobilienpreise in Stuttgart und der Region immer weiter steigen, gibt es auch hier noch Wohnungen für 200 000 Euro zu kaufen. Doch welche Kompromisse muss man bei diesem Preis eingehen? Ein Makler gibt Antworten.









Stuttgart/Remseck - Ein „Kleinraumwunder im Herzen von Ludwigsburg“, ein Zimmer, 36 Quadratmeter, vermietet, 195 000 Euro Kaufpreis. Oder eine „schöne Zwei-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung“ in Waiblingen-Bittenfeld, Baujahr 1990, zwei Zimmer, 43 Quadratmeter, sofort bezugsfrei für 199 000 Euro. Für schlappe 119 000 Euro bekommt man eine vermietete Wohnung in Aidlingen (Kreis Böblingen), 36 Quadratmeter, zwei Zimmer. Allerdings steht das Haus unter Denkmalschutz, daher gibt es keinen Energieausweis – und weder S-Bahn noch Stadtbahn in der Nähe.