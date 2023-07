1 Stuttgart – hier der Blick von der Stafflenbergstraße auf den Kessel – gehört zu den teuersten deutschen Städten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bei der Suche nach einer Miet- oder Eigentumsimmobilie kann man verzweifeln. Makler aus der Region Stuttgart sprechen über Haustiere, das richtige Anschreiben – und welche Sätze oft falsch verstanden werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Region Stuttgart - Sie kennt das Leid der Wohnungssuchenden: Manche Menschen melden sich irgendwann komplett verzweifelt bei der Esslinger Maklerin Gabriela Ricotta, weil sie bereits hundert Absagen für Miet- oder Eigentumswohnungenerhalten haben – und einfach nicht wissen, was sie falsch machen. „Oft sind das Kleinigkeiten“, sagt Ricotta. Auch Thomas Leutenecker, Makler in Remseck am Neckar, und der Stuttgarter Makler Julian Tolias kennen den umkämpften Immobilienmarkt.