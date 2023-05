1 Viele Immobilien für 500 000 Euro in Stuttgart sind renovierungsbedürftig. Ein Neubau ist utopisch. Foto: imago/photothek/A. Schambeck

Mit einer halben Million Euro bekommt man in Stuttgart und der Region eine Wohnung. Aber ist auch ein Haus drin? Und welche Rolle spielen die Inflation und der Ukraine-Krieg? Der Stuttgarter Immobilienvermittler Robin Frank gibt Antworten.









Zunächst klingt es toll: „Omas Häusle mit schönem Garten“ in Ludwigsburg-Eglosheim, sechs Zimmer, sofort bezugsfrei, Kaufpreis: 498 000 Euro. Doch dabei steht auch: „zum Renovieren“. Anderes Beispiel: In der Esslinger Innenstadt wird ein Mehrparteienhaus „zur Entwicklung“ und „voller Möglichkeiten“ für 399 000 Euro angeboten. Die Bilder zeigen ein ziemlich heruntergekommenes Häuschen, in das sichtbar sowohl innen als auch außen viel Geld gesteckt werden muss. Oder in Stuttgart-Süd wird ein „kleines Vier-Familien-Haus mit Potenzial“ für 498 000 Euro verkauft. In der detaillierten Beschreibung wird dann ohne Umschweife erklärt: „Es muss ALLES gemacht werden! Renovierungsaufwand sehen wir bei rund 200 000 bis 300 000 Euro.“