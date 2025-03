Immobilien: Wieder mehr Wohnungen genehmigt - doch die Bauzinsen steigen

2 Die Zahl der Baugenehmigungen ist im Januar gestiegen (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Wiesbaden - Lichtblick für den kriselnden Wohnungsbau in Deutschland: Die Zahl der Baugenehmigungen steigt nach langem Rückgang wieder. Im Januar wurden 18.000 Wohnungen von den Behörden bewilligt - 6,9 Prozent oder 1.200 mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Allerdings droht mit dem geplanten milliardenschweren Finanzpaket des Bundes ein Rückschlag: Im Zuge dessen sind die Bauzinsen kräftig gestiegen, was Kredite für Hausbauer und Immobilienkäufer verteuert.