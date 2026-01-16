Immobilien: Mehr neue Wohnungen genehmigt

Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen ist leicht gestiegen – doch Experten warnen: Der Wohnungsmangel bleibt trotz Aufwärtstrend weiter groß.
Wiesbaden - In Deutschland werden wieder etwas mehr neue Wohnungen genehmigt. Im November 2025 setzte sich der Wachstumstrend der Vormonate fort, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die zuständigen Behörden genehmigten 20.100 Wohnungen und damit 12,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nach elf Monaten waren damit 215.500 Einheiten genehmigt, ein Zuwachs um 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.