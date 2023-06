1 Der Wohnungsmarkt ist eng – doch ein Tausch nicht immer einfach. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Es ist eine Idee, die man in den vergangenen Jahren immer häufiger hört: Wenn der Wohnraum zu knapp ist, muss er eben so verteilt werden, dass jeder angemessen wohnen kann. Dazu gehört, dass Leute von großen in kleinere Wohnungen ziehen, wenn sie nicht mehr so viel Platz brauchen. Das Rentnerehepaar zum Beispiel, das sein Haus verlässt, wenn der Nachwuchs auf eigenen Beinen steht. Oder Alleinlebende, die weniger Zimmer benötigen als früher, und damit Platz machen könnten für Familien mit Kindern, um ihnen aus beengten Verhältnissen herauszuhelfen.