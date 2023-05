1 Bleibt teuer: die Preise für Wohnungen und Häuser in Stuttgart steigen weiter – nur bewegt sich weniger auf dem Markt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Stadt verzeichnet 2022 einen historischen Rückgang bei Immobilienkäufen. Die Preise für Häuser, Wohnungen und Grundstücke bleiben hoch: 800 000 Euro kostet eine 100 Quadratmeter große Wohnung in Stuttgart im Schnitt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wer heute eine Wohnung oder ein Haus kaufen will in Stuttgart, überlegt es sich zweimal – und bleibt im Zweifel untätig. So war’s zumindest im vergangenen Jahr, denn die Stadt verzeichnet einen massiven Rückgang in Sachen Immobilienverkäufe seitdem Kaufverträge 1985 digital erfasst werden. „Die Zahl liegt mit rund 4700 im Jahr 2022 auf einem historischen Tiefstand und ist im Vergleich zum Vorjahr um rund neun Prozent gesunken“, sagt Günter Siebers, der Vorsitzende des Gutachterausschusses für die Ermittlung von Grundstückswerten in Stuttgart. „Im Vergleich zum umsatzstarken Vorjahr ist der Geldumsatz mit 3,45 Milliarden Euro um knapp 26 Prozent gesunken.“ Alle Zahlen, die der Ausschuss am Dienstag im Stuttgarter Rathaus präsentierte, beruhen auf den bis Ende Dezember 2022 registrierten Kaufverträgen.