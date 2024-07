Immobilien in Stuttgart: Die Million rettet das Umweltzentrum

1 Da ist die Freude groß: Die Spendenbereitschaft vieler hat das Umweltzentrum an seinem langjährigen Standort in Stuttgart gerettet. Foto: privat

Seit 1991 ist das Umweltzentrum nahe des Rotebühlplatzes. Der Standort mitten in der Stadt stand die vergangenen Monate jedoch auf der Kippe. Dank Solidarität und einer Million Euro hat das Bangen nun ein Ende.











Während der vergangenen 33 Jahre hat sich das Umweltzentrum eine kleine Oase mitten in der Stadt aufgebaut. Obschon nahe der Verkehrsschneise Rotebühlstraße gelegen, ist es hier in zweiter Reihe recht lauschig, was sicher auch an den Rankpflanzen liegt. Doch in den vergangenen Monaten war unklar, ob das Umweltzentrum in dem Gebäude bleiben kann, guter Rat war teuer.