1 Blick auf Stuttgarts Mitte: 700 000 Euro für eine Wohnung sind dort keine Seltenheit. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wie viele Wohnträume lassen sich in Stuttgart für 700 000 Euro verwirklichen? Und wie realistisch ist der Traum vom eigenen Haus bei diesem Budget?









Stuttgart - Traumhafte Aussicht, hochwertige Ausstattung, 2016 kernsaniert und bezugsfertig. Diese 4,5-Zimmer-Penthouse-Wohnung im Stuttgarter Stadtteil Dachswald mit 102 Quadratmeter Wohnfläche gibt es derzeit bei Maklerin Gabriela Ricotta für 773 000 Euro. „Für diese Immobilie hatte ich wirklich viele Anfragen, weil man hier wirklich keine Abstriche machen muss und sie den Geschmack vieler getroffen hat“, erzählt Ricotta. Einzig das Baujahr gäbe bei der Bewertung der Wohnung in einem 70er-Jahre-Terrassenbau (Baujahr 1968) etwas Abzüge: „So etwas kann man zu diesem Preis normalerweise schon auch im Neubau erwarten“, erzählt Ricotta weiter. Allerdings sei dann die Ausstattung nicht so hochwertig. Alternativ und im gleichen Preissegment findet sich auf einem bekannten Immobilienportal eine Vier-Zimmer-Wohnung mit knapp 100 Quadratmetern und Balkon in Stuttgart-West. Kaufpreis: 625 000 Euro. Oder wie wäre es mit vier Zimmern, knapp 100 Quadratmetern und moderner Ausstattung in der Heilbronner Straße? Das Ganze gibt es für 785 000 Euro.