Wohnen mal anders: Außergewöhnliche Wohnhäuser ziehen mit ihrem Baustil, ihrer Farbgebung oder einem speziellen Standort die Blicke auf sich. Bei vielen dieser einzigartigen Immobilien ist nicht nur darauf geachtet worden, dass das Design heraussticht, sondern auch die Nachhaltigkeit nicht zu kurz kommt.

So werden beispielsweise natürliche Materialien wie Holz, Naturstein oder sogar Kupfer für den Bau benutzt und die Energie aus Fotovoltaikanlagen gewonnen. Architekten und Künstler haben in Baden-Württemberg Wohnhäuser entworfen, die sich dem Standard entziehen und alles andere als langweilig sind.

Pyramidenhaus in Bönnigheim

Dieses besondere Wohnhaus in Bönnigheim im Kreis Ludwigsburg hat eine Würfelform und ist von einer Pyramide aus Glas umgeben. Im bewohnbaren Teil des Gebäudes befinden sich vier Wohnungen mit einer Nutzfläche von insgesamt 550 Quadratmetern. Hinzu kommen 300 Quadratmeter Wintergarten. Er steht größtenteils den Bewohnern der beiden Wohnungen im Erdgeschoss zu. Die Räume im oberen Stockwerk erstrecken sich dafür über zwei Etagen – und haben Zugang zur Terrasse direkt in der Pyramidenspitze. Die Energie fürs Heizen, Kühlen und für warmes Wasser wird über Solarkollektoren auf dem Carport und über Wärmepumpen erzeugt.

Schwarzes Holzhaus – Haus B in Stuttgart

Das preisgekrönte Architektenhaus in Stuttgart-Vaihingen, das nicht einmal 300 000 Euro gekostet hat und nach exakt 96 Tagen bezugsfertig war, sticht mit seiner markanten Fassade aus verkohltem Holz heraus. Innen wirkt dafür alles hell, auch dank dem an den Decken und an den Wänden verbauten Fichtenholz. Offen ist das Haus nach Süden hin, ohne sichtbare Öffnungen auf der Nordseite – da ist das Gebäude fensterlos. Wenn es regnet, glänzt die Oberfläche des Holzes silbrig-violett. Die Energiegewinnung erfolgt über eine Fotovoltaikanlage.

„Das Toppels Haus“ in Wertheim

In Wertheim, direkt an der Grenze zu Bayern, befindet sich wohl das skurrilste Haus in Baden-Württemberg: Es steht tatsächlich auf dem Kopf. Knapp drei Jahre nach dem Beginn der Planungen und sieben Monate nach dem Spatenstich feierte das „Das Toppels Haus“ 2016 seine Eröffnung. Das Haus wurde von zwei riesigen Kränen angehoben und umgedreht. Damit die Einrichtung auch über Kopf hält, kamen 20 000 Schrauben und Verbinder zum Einsatz, die die Einzelteile zusammenhalten sollen. Zusätzlich wurden spezielle, magnetische Dübel verwendet, damit die Möbelstücke stabil an der Decke hängen bleiben.

Das Haus F in Esslingen

Das 150 Quadratmeter große Einfamilienhaus von Architekt Thomas Finckh liegt auf der oberen Esslinger Halbhöhe und kostete weniger als 300 000 Euro. Finckh experimentierte mit Materialien und wollte so ein kostengünstiges und lichtdurchflutetes Gebäude schaffen. Viel Helligkeit kommt ins Haus, weil die Seiten mit einer Polycarbonat-Hülle verkleidet sind und die Nord- und Südseite von raumhohen Fenstern beherrscht wird. Polycarbonat ist transparent, wärmeformbeständig und günstig ist es auch. Dafür erhielt der Architekt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Preis für beispielhaftes Bauen der Architektenkammer Baden-Württemberg.

Wohntraum mit Kupferdach in Stuttgart

Ein 170-Quadratmeter-Wohntraum mit zwei Terrassen ist im vergangenen Jahr unter dem Dach eines Gründerzeithauses von 1894 entstanden, konzipiert vom jungen Stuttgarter Architekturbüro Studio Cross Scale. Für das Dach hat der Architekt Kupfer gewählt, weil es sich mit den Jahren farblich an die Farbe der Hangbebauung anpassen wird und nachhaltig ist. Durch die Ausführung als sogenanntes Kaltdach mit Hinterlüftungsebene zur Ableitung von Stauwärme und Kondenswasser kann Kupfer mehrere Hundert Jahre überdauern. Mehr Wohnraum soll durch die Sanierung und den Dachausbau des Gebäudes mit Sandsteinfassade aus dem 19. Jahrhundert geschaffen werden. In den unteren Etagen hat der Architekt Sascha Bauer Geschäftsräume zu Wohnungen umgestaltet.

Das Haus E20 in Pliezhausen

Das Einfamilienhaus E20 aus Beton in Pliezhausen mit sechseckigem Grundriss hat der Stuttgarter Architekt Thomas Steimle für eine vierköpfige Familie entworfen. Beim Material entschied man sich für Beton, da sich mit dem Dämmbeton ein behagliches Klima im Innenraum erzeugen ließe, sagt der Architekt. Durch die raue Oberfläche würde Feuchtigkeit aufgenommen und abgegeben. Außerdem ist Dämmbeton nachhaltig, weil er vollständig rückbaubar und recycelbar sei. Das Haus E20 hat viele Preise erhalten, beispielsweise für „Beispielhaftes Bauen“ von der Architektenkammer Baden-Württemberg.

Erdhügelhaus in Ludwigsburg

In Ludwigsburg steht seit 2005 ein Haus, das sich völlig der Natur anpasst, den Boden nicht versiegelt – Wasserdurchlässigkeit und die Bodenfruchtbarkeit bleiben erhalten. Außerdem verbraucht es extrem wenig Energie und wurde aus natürlichen Materialien gebaut: das Erdhügelhaus der Firma Archy Nova aus Bietigheim-Bissingen. Das Besondere an dem 220 Quadratmeter großen Haus ist die äußere Erscheinung. Unter einer Decke aus Erde, Gras und Felsen ruht ein halbrunder Holzbau. Ein Tonnendach und Giebelwände aus Holzrahmen bilden die tragende Konstruktion und durch eine Kombination von Sonnenkollektoren, Lüftungsanlage und kleinem Kaminofen im Wohnbereich wird das Haus umweltfreundlich mit Wärme versorgt.

Umgebautes Reihenendhaus in Stuttgart-Uhlbach

Inspiriert von den angrenzenden Weinbergen wurde die Fassade eines Reihenendhauses in Stuttgart-Uhlbach mit vertikal angebrachten Holzlamellen verkleidet. Die bestehenden Außenwände wurden mit Mineraldämmstoff auf KfW-Niveau gedämmt, mit einer schwarzen Folie gegen Regenwasser geschützt und mit vertikalen Holzstäben versehen. Das Einfamilienhaus wurde nachhaltig umgebaut: So wurde eine sehr leise und effektive Luft-Wärmepumpe quasi unsichtbar in eine Abstellnische unter dem Terrassenneubau integriert. Die Beheizung und Kühlung erfolgt über den Fußboden, der aus rohbelassenen Betonestrich in jedem Geschoss besteht.

