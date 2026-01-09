Immobilien in den USA: 200 Milliarden Dollar sollen Hausbesitzer beruhigen

Donald Trumps Umfragewerte sind schwach – auch wegen der anhaltend hohen Lebenshaltungskosten. Jetzt versucht der US-Präsident bei Immobilien auf ungewöhnliche Art gegenzusteuern.
Das großmächtige Auftreten von Donald Trump auf der internationalen Bühne kann leicht darüber hinwegtäuschen, dass der US-Präsident daheim erhebliche Probleme hat. Seinen Wählern hatte er versprochen, die Lebenshaltungskosten stark zu senken – und ihnen damit das Leben insgesamt zu erleichtern. Aber er hat nicht geliefert. Die Preise für Nudeln und Milch, für Jeans und Fernseher, für Mieten und Hauskredite sind weiterhin hoch.