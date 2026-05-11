Ein brandneuer Bericht der KSK legt offen, in welchen Städten Häuser und Wohnungen besonders viel kosten und wo Wohnen im Eigentum kein Traum bleiben muss.
Nach einer regelrechten Achterbahnfahrt von Zinsen und Preisen in den vergangenen Jahren hat sich der Immobilienmarkt im Rems-Murr-Kreis beruhigt. „Wir sehen eine Stabilisierung, teilweise auch eine Trendwende“, sagt Uwe Burkert, der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse (KSK) Waiblingen. Der aktuelle Wohnmarktbericht der KSK zeigt, in welchen Städten und Gemeinden das Wohnen besonders teuer ist – und wo sich noch Schnäppchen finden lassen. Wir haben die Daten für unsere Leser ausgewertet.