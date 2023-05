1 Bauplätze sind Mangelware und teuer, doch auch Gebrauchtimmobilien sind keine Schnäppchen. Foto: Bernd Zeyer

Wer darauf hofft, künftig weniger für Wohneigentum zahlen zu müssen, wird nach Ansicht von Experten enttäuscht werden. Dafür gibt es mehrere Gründe.









Ludwigsburg - Wer in der heutigen Zeit schon ein Haus oder eine Eigentumswohnung besitzt, kann sich glücklich schätzen. Denn eines ist nach Expertenmeinung sicher: Billiger wird es in Zukunft nicht werden, zu bauen oder Wohneigentum zu erwerben. Davon zeigte sich Thomas Raab, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Ludwigsburg, bei der Vorstellung des neuesten Immobilienmarktberichts überzeugt. „Die Coronakrise konnte den prosperierenden Immobilienmarkt nur kurzfristig beeinflussen. Nach einer kurzzeitigen Beruhigung ging es unvermindert weiter“, resümierte er. Die Tendenz gehe sogar eher zu einem noch beschleunigten Preisanstieg als Folge der Pandemie – wegen der Knappheit an Holz, Stahl, Dämmstoffen und anderen Baumaterialien.